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Le phéno­mène Rafael Jodar dévoile le nom de son idole, et c’est une sacrée « surprise » : « Je suis Espagnol, donc bien sûr, c’est lui »

Par
Thomas S
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Australian Open - Melbourne - 20�12025

Auteur d’une saison sur terre battue tout simple­ment épous­tou­flante (titre à Marrakech, demi‐finale à Barcelone et quarts à Madrid et Rome), Rafael Jodar est sans aucun doute l’at­trac­tion du moment sur le circuit ATP.

Alors qu’il sera opposé ce mercredi soir au local Luciano Darderi pour une place dans le dernier carré dans la capi­tale italienne, celui qui est déjà assuré d’être 29e joueur mondial à l’issue du tournoi a accordé une inter­view à la Gazzetta dello Sport où il a notam­ment révélé le nom de son idole. 

Et sans surprise, Rafa a désigné l’autre Rafa, la légende absolue du tennis espagnol. 

« Je suis espa­gnol, donc bien sûr, c’est Nadal. Tout ce qu’il a accompli a une valeur ines­ti­mable, et j’ap­précie aussi beau­coup le fait qu’il soit resté humble malgré une carrière incroyable. J’essaie de m’en inspirer aussi. »

Publié le mercredi 13 mai 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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