Auteur d’une saison sur terre battue tout simplement époustouflante (titre à Marrakech, demi‐finale à Barcelone et quarts à Madrid et Rome), Rafael Jodar est sans aucun doute l’attraction du moment sur le circuit ATP.
Alors qu’il sera opposé ce mercredi soir au local Luciano Darderi pour une place dans le dernier carré dans la capitale italienne, celui qui est déjà assuré d’être 29e joueur mondial à l’issue du tournoi a accordé une interview à la Gazzetta dello Sport où il a notamment révélé le nom de son idole.
Et sans surprise, Rafa a désigné l’autre Rafa, la légende absolue du tennis espagnol.
« Je suis espagnol, donc bien sûr, c’est Nadal. Tout ce qu’il a accompli a une valeur inestimable, et j’apprécie aussi beaucoup le fait qu’il soit resté humble malgré une carrière incroyable. J’essaie de m’en inspirer aussi. »
Publié le mercredi 13 mai 2026 à 16:16