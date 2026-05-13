Auteur d’une saison sur terre battue tout simple­ment épous­tou­flante (titre à Marrakech, demi‐finale à Barcelone et quarts à Madrid et Rome), Rafael Jodar est sans aucun doute l’at­trac­tion du moment sur le circuit ATP.

Alors qu’il sera opposé ce mercredi soir au local Luciano Darderi pour une place dans le dernier carré dans la capi­tale italienne, celui qui est déjà assuré d’être 29e joueur mondial à l’issue du tournoi a accordé une inter­view à la Gazzetta dello Sport où il a notam­ment révélé le nom de son idole.

Et sans surprise, Rafa a désigné l’autre Rafa, la légende absolue du tennis espagnol.

« Je suis espa­gnol, donc bien sûr, c’est Nadal. Tout ce qu’il a accompli a une valeur ines­ti­mable, et j’ap­précie aussi beau­coup le fait qu’il soit resté humble malgré une carrière incroyable. J’essaie de m’en inspirer aussi. »