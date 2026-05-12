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Le phéno­mène Rafael Jodar ne s’ar­rête plus : « Ce type est une bête. Les adjec­tifs manquent pour décrire ce qu’il est en train de réaliser lors de cette tournée sur terre battue »

Par
Thomas S
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Inconnu au bataillon il y a encore quelques semaines, Rafael Jodar est tout simple­ment devenu l’un des meilleurs joueurs sur terre battue de la saison. 

Titré à Marrakech (ATP 250), demi‐finaliste à Barcelone (ATP 500) et quart de fina­liste sur le Masters 1000 de Madrid, le jeune espa­gnol de 19 ans a atteint le même stade à Rome que dans la capi­tale espagnole.

Facile vain­queur de Learner Tien (6−1, 6–4, en 1h15), celui qui sera au minimum 29e mondial à l’issue du tournoi continue d’im­pres­sionner tous les obser­va­teurs dont notre confrère, José Moron, évidem­ment ravi de voir encore l’un de ses compa­triotes éclore au grand jour. 

« Ce type est une bête. Pour le quatrième tournoi d’af­filée, Rafa Jódar se qualifie pour les quarts de finale. Avec une supé­rio­rité qui fait peur. On est à court d’ad­jec­tifs pour décrire ce qu’il est en train de réaliser lors de cette tournée. »

Pour une place dans le dernier carré, Rafa affron­tera le vain­queur du duel entre Luciano Darderi et Alexander Zverev. 

Publié le mardi 12 mai 2026 à 16:26

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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