Inconnu au bataillon il y a encore quelques semaines, Rafael Jodar est tout simple­ment devenu l’un des meilleurs joueurs sur terre battue de la saison.

Titré à Marrakech (ATP 250), demi‐finaliste à Barcelone (ATP 500) et quart de fina­liste sur le Masters 1000 de Madrid, le jeune espa­gnol de 19 ans a atteint le même stade à Rome que dans la capi­tale espagnole.

Facile vain­queur de Learner Tien (6−1, 6–4, en 1h15), celui qui sera au minimum 29e mondial à l’issue du tournoi continue d’im­pres­sionner tous les obser­va­teurs dont notre confrère, José Moron, évidem­ment ravi de voir encore l’un de ses compa­triotes éclore au grand jour.

ESTE TÍO ES UNA BESTIA.



Por cuarto torneo conse­cu­tivo, Rafa Jódar se mete en cuartos de final.



Con una super­io­ridad que asusta.



Se acaban los adje­tivos para describir lo que está haciendo en esta gira. pic.twitter.com/vpdgHvczQ5 — José Morón (@jmgmoron) May 12, 2026

« Ce type est une bête. Pour le quatrième tournoi d’af­filée, Rafa Jódar se qualifie pour les quarts de finale. Avec une supé­rio­rité qui fait peur. On est à court d’ad­jec­tifs pour décrire ce qu’il est en train de réaliser lors de cette tournée. »

Pour une place dans le dernier carré, Rafa affron­tera le vain­queur du duel entre Luciano Darderi et Alexander Zverev.