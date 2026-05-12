Inconnu au bataillon il y a encore quelques semaines, Rafael Jodar est tout simplement devenu l’un des meilleurs joueurs sur terre battue de la saison.
Titré à Marrakech (ATP 250), demi‐finaliste à Barcelone (ATP 500) et quart de finaliste sur le Masters 1000 de Madrid, le jeune espagnol de 19 ans a atteint le même stade à Rome que dans la capitale espagnole.
Facile vainqueur de Learner Tien (6−1, 6–4, en 1h15), celui qui sera au minimum 29e mondial à l’issue du tournoi continue d’impressionner tous les observateurs dont notre confrère, José Moron, évidemment ravi de voir encore l’un de ses compatriotes éclore au grand jour.
ESTE TÍO ES UNA BESTIA.— José Morón (@jmgmoron) May 12, 2026
Por cuarto torneo consecutivo, Rafa Jódar se mete en cuartos de final.
Con una superioridad que asusta.
Se acaban los adjetivos para describir lo que está haciendo en esta gira. pic.twitter.com/vpdgHvczQ5
« Ce type est une bête. Pour le quatrième tournoi d’affilée, Rafa Jódar se qualifie pour les quarts de finale. Avec une supériorité qui fait peur. On est à court d’adjectifs pour décrire ce qu’il est en train de réaliser lors de cette tournée. »
Pour une place dans le dernier carré, Rafa affrontera le vainqueur du duel entre Luciano Darderi et Alexander Zverev.
Publié le mardi 12 mai 2026 à 16:26