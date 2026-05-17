On peut être adversaire dans une finale aussi importante que le Masters 1000 de Rome et échanger de manière très normale et naturelle quelques minutes avant.
C’est exactement ce qu’ont fait Jannik Sinner et Casper Ruud alors qu’ils s’échauffaient en salle de sport avant leur entrée sur le court.
Jannik Sinner and Casper Ruud chatting before their final 🫂🫶🏻 pic.twitter.com/i15aRRqik4— janniksin archive (@sinnervideos) May 17, 2026
Un beau moment entre deux champions réputés pour leur humilité et leur gentillesse.
Publié le dimanche 17 mai 2026 à 17:57