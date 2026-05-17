On peut être adver­saire dans une finale aussi impor­tante que le Masters 1000 de Rome et échanger de manière très normale et natu­relle quelques minutes avant.

C’est exac­te­ment ce qu’ont fait Jannik Sinner et Casper Ruud alors qu’ils s’échauf­faient en salle de sport avant leur entrée sur le court.

Jannik Sinner and Casper Ruud chat­ting before their final 🫂🫶🏻 pic.twitter.com/i15aRRqik4 — janniksin archive (@sinnervideos) May 17, 2026

Un beau moment entre deux cham­pions réputés pour leur humi­lité et leur gentillesse.