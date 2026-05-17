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Le très beau moment entre Jannik Sinner et Casper Ruud juste avant leur finale

Par
Thomas S
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On peut être adver­saire dans une finale aussi impor­tante que le Masters 1000 de Rome et échanger de manière très normale et natu­relle quelques minutes avant.

C’est exac­te­ment ce qu’ont fait Jannik Sinner et Casper Ruud alors qu’ils s’échauf­faient en salle de sport avant leur entrée sur le court. 

Un beau moment entre deux cham­pions réputés pour leur humi­lité et leur gentillesse. 

Publié le dimanche 17 mai 2026 à 17:57

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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