Après la victoire en deux sets (7−6, 6–1) de Carlos Alcaraz contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Rome, Adriano Panatta n’a pas hésité pas à prendre parti pour le joueur qu’il estime le plus fiable.

Malgré cette défaite acca­blante, le cham­pion de Roland‐Garros 1976 s’est rangé du côté de l’Italien dans les colonnes de Corriere Dello Sport.

« Je reste convaincu que Sinner gagnera plus qu’Alcaraz dans leurs carrières respec­tives, parce qu’il est plus régu­lier, alors que l’Espagnol ne semble le devenir que lors­qu’il joue contre l’Italien. Mais, il ne fait aucun doute que lorsqu’Alcaraz parvient à combiner toutes les meilleures choses dans son tennis, le niveau qu’il parvient à déve­lopper est le plus élevé du circuit. »