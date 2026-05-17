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L’explication vaseuse de Darderi après son atti­tude envers un enfant : « C’était un geste invo­lon­taire, qui s’est produit à un moment de grande concentration »

Par
Thomas S
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Luciano Darderi a déci­dé­ment tout faux. 

Quelques jours après avoir oublié de prendre la main de l’en­fant avec qui il était censé rentrer sur le court lors de sa demi‐finale face à Casper Ruud, l’Italien, qui a préféré faire le show en optant pour une mise en scène à la fois inutile et ridi­cule, a tenu à s’ex­cuser sur son compte Instagram.

Si c’est tout à son honneur, les expli­ca­tions four­nies ne tiennent pas du tout la route, notam­ment quand il évoque « une grande concen­tra­tion » alors que c’était juste­ment tout l’in­verse avec son entrée sur le court volon­tai­re­ment décalée. 

« Je suis vrai­ment désolé de ne pas avoir serré la main de Camilla : c’était un geste invo­lon­taire, qui s’est produit à un moment de grande concen­tra­tion et de tension lors d’un événe­ment impor­tant. Ceux qui me connaissent vrai­ment savent à quel point j’ac­corde toujours de l’im­por­tance aux rela­tions humaines avec les fans et au respect envers toutes les personnes qui font partie de ce sport. »

Publié le dimanche 17 mai 2026 à 16:59

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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