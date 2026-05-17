Luciano Darderi a déci­dé­ment tout faux.

Quelques jours après avoir oublié de prendre la main de l’en­fant avec qui il était censé rentrer sur le court lors de sa demi‐finale face à Casper Ruud, l’Italien, qui a préféré faire le show en optant pour une mise en scène à la fois inutile et ridi­cule, a tenu à s’ex­cuser sur son compte Instagram.

Si c’est tout à son honneur, les expli­ca­tions four­nies ne tiennent pas du tout la route, notam­ment quand il évoque « une grande concen­tra­tion » alors que c’était juste­ment tout l’in­verse avec son entrée sur le court volon­tai­re­ment décalée.

« Je suis vrai­ment désolé de ne pas avoir serré la main de Camilla : c’était un geste invo­lon­taire, qui s’est produit à un moment de grande concen­tra­tion et de tension lors d’un événe­ment impor­tant. Ceux qui me connaissent vrai­ment savent à quel point j’ac­corde toujours de l’im­por­tance aux rela­tions humaines avec les fans et au respect envers toutes les personnes qui font partie de ce sport. »