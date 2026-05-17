Luciano Darderi a décidément tout faux.
Quelques jours après avoir oublié de prendre la main de l’enfant avec qui il était censé rentrer sur le court lors de sa demi‐finale face à Casper Ruud, l’Italien, qui a préféré faire le show en optant pour une mise en scène à la fois inutile et ridicule, a tenu à s’excuser sur son compte Instagram.
Si c’est tout à son honneur, les explications fournies ne tiennent pas du tout la route, notamment quand il évoque « une grande concentration » alors que c’était justement tout l’inverse avec son entrée sur le court volontairement décalée.
« Je suis vraiment désolé de ne pas avoir serré la main de Camilla : c’était un geste involontaire, qui s’est produit à un moment de grande concentration et de tension lors d’un événement important. Ceux qui me connaissent vraiment savent à quel point j’accorde toujours de l’importance aux relations humaines avec les fans et au respect envers toutes les personnes qui font partie de ce sport. »
Publié le dimanche 17 mai 2026 à 16:59