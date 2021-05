Dans une inter­view assez exclu­sive donnée à l’Equipe, l’an­cien coach de Gaël Monfils donne sa version des faits concer­nant le trou d’air de Gaël Monfils : « Au moment de la pandémie, je pensais que Gaël était en mesure de faire sa meilleure saison. Il était troi­sième à la Race. J’avais été un peu déçu qu’il ne gagne pas à Dubaï, avec la balle de match contre Novak (Djokovic en demies, 2–6, 7–6, 6–1) qu’il avait d’ailleurs sauvée de manière magis­trale. Il venait de gagner deux titres (Montpellier, Rotterdam). Il était tenant du titre d’ailleurs aux Pays‐Bas, et c’était la première fois qu’il faisait ça dans sa carrière. Il avait gagné de la confiance. Je pensais vrai­ment que 2020 pouvait être l’année où il pour­rait peut‐être gagner un titre en Grand Chelem, ou atteindre certains de ses buts les plus chers. Et la pandémie est venue stopper tout ce processus » explique Liam Smith.

Heureusement, selon l’Américain, malgré tout, Gaël qui fait sa rentrée à Rome est capable de tout : « Gaël joue bien quand il se sent bien dans un endroit. Maintenant qu’il évolue dans un envi­ron­ne­ment plus stable avec son enga­ge­ment auprès d’Elina (Svitolina, qu’il va épouser), ça peut repartir très vite. »