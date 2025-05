Après des mois de spécu­la­tions et de discus­sions autour de son contrôle anti­do­page positif et de sa suspen­sion de trois mois suite à un accord à l’amiable avec l’Agence Mondiale Antidopage, Jannik Sinner peut souffler.

Enfin débar­rassé de cette affaire déli­cate, le numéro 1 mondial a retrouvé les courts et le sourire sur le Masters 1000 de Rome sur lequel il s’est qualifié pour les quarts de finale (opposé à Casper Ruud ce jeudi soir).

Interrogé en confé­rence de presse sur cette nouvelle phase, l’Italien n’a pas caché son soula­ge­ment et sa joie d’être de retour. Et ce n’est pas une bonne nouvelle pour ses futurs adversaires.

« Le tennis doit rester un jeu. Je suis plus léger après une année avec tant de poids sur les épaules. Maintenant, c’est terminé. Il n’y a pas d’en­droit plus agréable pour jouer que le Centre Court à chaque tournoi. C’est toujours un grand senti­ment d’en­trer sur le court et de me donner à 100 %. »