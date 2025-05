Impressionnant ce dimanche pour s’of­frir Jannik Sinner et son premier titre sur le Masters 1000 de Rome, Carlos Alcaraz a rendu un vibrant hommage à son adver­saire du jour, absent du circuit pendant trois mois suite à une suspen­sion et de retour en finale pour son premier tournoi.

« Tu as été absent du circuit pendant trois mois. Je ne peux pas imaginer à quel point c’était diffi­cile. Je ne peux pas imaginer à quel point cela a été diffi­cile pour toi, ta famille, ton équipe… et revenir sur le circuit ici, chez toi, sur un tournoi vrai­ment spécial pour vous, je le sais. Tu as réalisé une telle perfor­mance tout au long du tournoi. Je tiens à te féli­citer parce que c’est incroyable ce que tu as fait avec ton équipe. Je ne me lasserai pas de dire à quel point tu es une personne et un athlète extra­or­di­naire. Tu travailles très dur chaque jour pour rendre tout cela possible, pour rendre ton peuple fier de toi. C’est incroyable, alors féli­ci­ta­tions à toi, à ta famille et à ton équipe », a déclaré l’Espagnol lors de son discours pendant la remise des prix.