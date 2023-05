Dans des propos accordés à la Gazzetta dello Sport et rapportés par Ubitennis, Ivan Ljubicic, ancien entraî­neur de Roger Federer et désor­mais salarié de la FFT, encense Holger Rune, tombeur de Novak Djokovic mercredi à Rome pour la deuxième fois consé­cu­tive après la finale de Bercy en novembre 2022.

« Holger croit telle­ment en lui, c’est impor­tant d’avoir cette volonté d’en vouloir toujours plus. Alcaraz est plus calme, plus mature, plus conscient et gère mieux les situa­tions sur le court. Je ne vois pas de grande diffé­rence entre les deux. Au contraire, elle est de plus en plus mince », estime le Croate.