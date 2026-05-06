Ivan qui est consul­tant pour Sky Sport en Italie mais aussi pour la FFT dans le cadre de sa mission dans le haut‐niveau est un obser­va­teur avisé du circuit. Interrogé par le Corriere dello Sport, il a évoqué le cas Sinner et notam­ment sa série de victoires sur l’ocre. Pour le Croate, rien n’est surpre­nant puisque Jannik a consi­dé­ra­ble­ment amélioré son jeu sur cette surface.

« Pour moi, il ne faisait aucun doute qu’il était fort sur terre battue. Il l’était déjà l’an dernier, attei­gnant les finales de Rome et de Paris, ne s’in­cli­nant que face à Alcaraz. Il continue sur sa lancée, mais avec un peu plus d’ex­pé­rience. Son main­tien au sommet n’a donc rien de surpre­nant. De même, le fait qu’il parti­cipe à tous les tour­nois n’a rien d’ex­tra­or­di­naire, surtout quand on sait que Nadal les a tous remportés. Jannik est jeune, il est donc normal qu’il joue s’il est en bonne santé »