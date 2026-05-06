Ivan qui est consultant pour Sky Sport en Italie mais aussi pour la FFT dans le cadre de sa mission dans le haut‐niveau est un observateur avisé du circuit. Interrogé par le Corriere dello Sport, il a évoqué le cas Sinner et notamment sa série de victoires sur l’ocre. Pour le Croate, rien n’est surprenant puisque Jannik a considérablement amélioré son jeu sur cette surface.
« Pour moi, il ne faisait aucun doute qu’il était fort sur terre battue. Il l’était déjà l’an dernier, atteignant les finales de Rome et de Paris, ne s’inclinant que face à Alcaraz. Il continue sur sa lancée, mais avec un peu plus d’expérience. Son maintien au sommet n’a donc rien de surprenant. De même, le fait qu’il participe à tous les tournois n’a rien d’extraordinaire, surtout quand on sait que Nadal les a tous remportés. Jannik est jeune, il est donc normal qu’il joue s’il est en bonne santé »
Publié le mercredi 6 mai 2026 à 08:10