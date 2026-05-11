On peut parfois se demander si Jannik Sinner pratique le même sport que la plupart de ses collègues du circuit.

Alors qu’il affron­tait, ce lundi au troi­sième tour du Masters 1000 de Rome, un Alexei Popyrin en forme depuis le début du tournoi (tombeur de Berrettini et Mensik), le numéro 1 mondial n’a fait qu’une bouchée de son adver­saire dans un match ressem­blant plus à un entraî­ne­ment face à un spar­ring partner : 6–2, 6–0 en 1h05 de jeu.

Interrogé sur le court à l’issue de la rencontre, l’Italien a évoqué les condi­tions diffi­cile du jour tout en insis­tant sur le faible pour­cen­tage au service de l’Australien.

« J’ai l’impression que le vent souf­flait dans une seule direc­tion. Il n’y a pas besoin de changer grand‐chose. En même temps, quand on joue avec le vent, on essaie de faire circuler la balle un peu plus. Quand on a le vent de face, je suis du genre à essayer de frapper assez à plat. Mais j’ai livré une très bonne perfor­mance de mon côté. Les condi­tions étaient très diffi­ciles. C’est un gros serveur mais son pour­cen­tage n’était pas très élevé. Ça m’a un peu aidé. J’ai très bien retourné ses deuxièmes services, je suis extrê­me­ment heureux d’être au tour suivant », a déclaré celui qui affron­tera son compa­triote, Andrea Pellegrino, 155e mondial, issu des quali­fi­ca­tions et sensa­tion de cette édition du tournoi romain.