Une nouvelle fois battu par Carlos Alcaraz, ce vendredi en demi‐finales du Masters 1000 de Rome, un mois après sa défaite en finale de Monte‐Carlo, Lorenzo Musetti était logi­que­ment déçu lors de son passage en confé­rence de presse d’après match.

Conscient d’être tout proche du niveau des meilleurs joueurs du monde, l’Italien entend bien persé­vérer et ce dès Roland‐Garros, qui débute dans huit jours.

« En cinq sets, les matches deviennent plus physiques, mais je me sens très bien de ce point de vue. J’ai toujours aimé jouer en cinq sets et j’es­père que j’y arri­verai cette année à Roland Garros. À part Jannik, Carlos et Jack (Draper), j’ai battu tous les autres. Pour passer un cap, je dois battre ce genre de joueurs. »