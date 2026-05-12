Décidément, rien ne se passe comme prévu pour Lorenzo Musetti.
Depuis son fameux et cruel abandon face à Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie alors qu’il menait deux sets à zéro, l’Italien ne parvient pas à retrouver son fameux rythme de croisière qui lui avait permis d’intégrer le Top 5 mondial en début de saison.
Opposé ce mardi à Casper Ruud en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome, le local s’est sèchement incliné après 1h15 de jeu : 6–3, 6–1.
Diminué physiquement mais pas enclin à abandonner, celui qui sera 11e mondial à l’issue du tournoi a donné de ses nouvelles en conférence de presse d’après match.
« Je suis déçu de la performance que j’ai offerte au public. Je m’excuse, mais malheureusement, ma condition physique ne m’a pas permis de jouer comme je l’aurais souhaité. Je n’ai pas voulu abandonner, car j’en ai assez de le faire, surtout devant mon public. J’ai voulu honorer ce match jusqu’au bout, mais je n’ai pas réussi à trouver le moyen de maîtriser ce problème physique, et voilà le résultat. Roland‐Garros ? Je ne sais pas, je vais passer des examens ciblés dans quelques jours, ce que je n’ai pas fait pour l’instant. J’ai essayé de remédier à la situation avec le peu de temps dont je disposais et, dans les prochains jours, nous ferons des examens pour comprendre la situation. J’espère que la douleur ressentie est moins grave que prévu et que je pourrai être prêt pour Paris. »
Publié le mardi 12 mai 2026 à 14:22