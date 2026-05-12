Décidément, rien ne se passe comme prévu pour Lorenzo Musetti.

Depuis son fameux et cruel abandon face à Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie alors qu’il menait deux sets à zéro, l’Italien ne parvient pas à retrouver son fameux rythme de croi­sière qui lui avait permis d’in­té­grer le Top 5 mondial en début de saison.

Opposé ce mardi à Casper Ruud en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome, le local s’est sèche­ment incliné après 1h15 de jeu : 6–3, 6–1.

Diminué physi­que­ment mais pas enclin à aban­donner, celui qui sera 11e mondial à l’issue du tournoi a donné de ses nouvelles en confé­rence de presse d’après match.

« Je suis déçu de la perfor­mance que j’ai offerte au public. Je m’ex­cuse, mais malheu­reu­se­ment, ma condi­tion physique ne m’a pas permis de jouer comme je l’au­rais souhaité. Je n’ai pas voulu aban­donner, car j’en ai assez de le faire, surtout devant mon public. J’ai voulu honorer ce match jusqu’au bout, mais je n’ai pas réussi à trouver le moyen de maîtriser ce problème physique, et voilà le résultat. Roland‐Garros ? Je ne sais pas, je vais passer des examens ciblés dans quelques jours, ce que je n’ai pas fait pour l’instant. J’ai essayé de remé­dier à la situa­tion avec le peu de temps dont je dispo­sais et, dans les prochains jours, nous ferons des examens pour comprendre la situa­tion. J’espère que la douleur ressentie est moins grave que prévu et que je pourrai être prêt pour Paris. »