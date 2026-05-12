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Lorenzo Musetti, balayé par Casper Ruud : « Je présente mes excuses au public »

Par
Thomas S
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Décidément, rien ne se passe comme prévu pour Lorenzo Musetti.

Depuis son fameux et cruel abandon face à Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie alors qu’il menait deux sets à zéro, l’Italien ne parvient pas à retrouver son fameux rythme de croi­sière qui lui avait permis d’in­té­grer le Top 5 mondial en début de saison. 

Opposé ce mardi à Casper Ruud en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome, le local s’est sèche­ment incliné après 1h15 de jeu : 6–3, 6–1.

Diminué physi­que­ment mais pas enclin à aban­donner, celui qui sera 11e mondial à l’issue du tournoi a donné de ses nouvelles en confé­rence de presse d’après match. 

« Je suis déçu de la perfor­mance que j’ai offerte au public. Je m’ex­cuse, mais malheu­reu­se­ment, ma condi­tion physique ne m’a pas permis de jouer comme je l’au­rais souhaité. Je n’ai pas voulu aban­donner, car j’en ai assez de le faire, surtout devant mon public. J’ai voulu honorer ce match jusqu’au bout, mais je n’ai pas réussi à trouver le moyen de maîtriser ce problème physique, et voilà le résultat. Roland‐Garros ? Je ne sais pas, je vais passer des examens ciblés dans quelques jours, ce que je n’ai pas fait pour l’instant. J’ai essayé de remé­dier à la situa­tion avec le peu de temps dont je dispo­sais et, dans les prochains jours, nous ferons des examens pour comprendre la situa­tion. J’espère que la douleur ressentie est moins grave que prévu et que je pourrai être prêt pour Paris. »

Publié le mardi 12 mai 2026 à 14:22

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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