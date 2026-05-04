Tête d’af­fiche du Masters 1000 de Rome, qui débu­tera ce mercredi, de par son clas­se­ment et sa natio­na­lité, Lorenzo Musetti était de passage ce lundi en confé­rence de presse d’avant tournoi où il a notam­ment été inter­rogé sur deux jeunes joueurs qui ont fait parler d’eux à Madrid : Rafael Jodar et Alexander Blockx.

Et l’Italien, actuel 10e joueur mondial, s’est dit impres­sionné par leur talent et leur matu­rité. Extraits.

Q : Après l’émer­gence de nombreux jeunes espoirs madri­lènes, comme Blockx et Jodar, je voulais te demander comment tu perce­vais ces jeunes qui « dérangent » ceux d’entre vous qui sont mieux classés ?

Musetti : Personnellement, j’en suis très heureux. Les jeunes ont toujours été ceux qui ont permis aux vété­rans de s’améliorer. C’est une moti­va­tion impor­tante pour nous, pour essayer de prendre de plus en plus d’avance sur les jeunes. Même si c’est un cycle, Blockx et Jodar m’ont impres­sionné. Et ce qui me surprend le plus, c’est que ce sont deux jeunes sérieux, disci­plinés et doués.