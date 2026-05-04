Tête d’affiche du Masters 1000 de Rome, qui débutera ce mercredi, de par son classement et sa nationalité, Lorenzo Musetti était de passage ce lundi en conférence de presse d’avant tournoi où il a notamment été interrogé sur deux jeunes joueurs qui ont fait parler d’eux à Madrid : Rafael Jodar et Alexander Blockx.
Et l’Italien, actuel 10e joueur mondial, s’est dit impressionné par leur talent et leur maturité. Extraits.
Q : Après l’émergence de nombreux jeunes espoirs madrilènes, comme Blockx et Jodar, je voulais te demander comment tu percevais ces jeunes qui « dérangent » ceux d’entre vous qui sont mieux classés ?
Musetti : Personnellement, j’en suis très heureux. Les jeunes ont toujours été ceux qui ont permis aux vétérans de s’améliorer. C’est une motivation importante pour nous, pour essayer de prendre de plus en plus d’avance sur les jeunes. Même si c’est un cycle, Blockx et Jodar m’ont impressionné. Et ce qui me surprend le plus, c’est que ce sont deux jeunes sérieux, disciplinés et doués.
Publié le lundi 4 mai 2026 à 17:55