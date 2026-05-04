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Lorenzo Musetti : « Ces deux joueurs m’ont impres­sionné. Et ce qui me surprend le plus, c’est que ce sont deux jeunes sérieux, disci­plinés et doués »

Par
Thomas S
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Tête d’af­fiche du Masters 1000 de Rome, qui débu­tera ce mercredi, de par son clas­se­ment et sa natio­na­lité, Lorenzo Musetti était de passage ce lundi en confé­rence de presse d’avant tournoi où il a notam­ment été inter­rogé sur deux jeunes joueurs qui ont fait parler d’eux à Madrid : Rafael Jodar et Alexander Blockx. 

Et l’Italien, actuel 10e joueur mondial, s’est dit impres­sionné par leur talent et leur matu­rité. Extraits. 

Q : Après l’émer­gence de nombreux jeunes espoirs madri­lènes, comme Blockx et Jodar, je voulais te demander comment tu perce­vais ces jeunes qui « dérangent » ceux d’entre vous qui sont mieux classés ?
Musetti : Personnellement, j’en suis très heureux. Les jeunes ont toujours été ceux qui ont permis aux vété­rans de s’améliorer. C’est une moti­va­tion impor­tante pour nous, pour essayer de prendre de plus en plus d’avance sur les jeunes. Même si c’est un cycle, Blockx et Jodar m’ont impres­sionné. Et ce qui me surprend le plus, c’est que ce sont deux jeunes sérieux, disci­plinés et doués.

Publié le lundi 4 mai 2026 à 17:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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