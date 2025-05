Étincelant ces dernières semaines, avec une finale à Monte‐Carlo et un dernier carré à Madrid, Lorenzo Musetti compte bien capi­ta­liser sur sa dyna­mique au Masters 1000 de Rome.

À seule­ment 22 ans, le neuvième joueur mondial deve­nait père d’un petit Ludovico. Selon le médaillé de bronze aux Jeux de Paris, sa pater­nité lui a permis d’at­teindre une pléni­tude sur le court.

« Je me souviens que lorsque je suis devenu père l’année dernière, en mars, beau­coup de gens m’ont critiqué en raison de mon âge. Je dois admettre que j’étais un peu effrayé à l’idée de savoir comment j’al­lais gérer cela et au début j’ai eu du mal, mais j’ai l’im­pres­sion que depuis des mois nous avons trouvé un équi­libre parfait. Le fait d’être père m’a fait mûrir, je suis devenu une personne plus heureuse et plus consciente de tout ce qui se passe dans la vie. Cela se voit sur le court », a déclaré l’Italien, dans des propos rapportés par Punto de Break.