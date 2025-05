Qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome après une victoire en deux sets 6–4, 6–3 sur Nakashima (29e mondial), Lorenzo Musetti se projette déjà en finale. En zone mixte du tournoi, le numéro 9 mondial a assuré à Sky Sports que l’Italie méri­tait d’être repré­sentée en finale, qu’il s’agisse de lui‐même, Jannik Sinner ou un autre.

« Une finale avec Sinner ? C’est le rêve de toute l’Italie, le tournoi le mérite. Pour notre perfor­mance et les résul­tats que nous affi­chons tous, le tournoi le mérite. Je ne sais pas si ce sera moi et Jannik, mais si ce n’est pas cette édition, dans les prochaines années, il est certain qu’un Italien réus­sira à triom­pher à Rome. »