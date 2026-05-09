Dans des propos relayés par Ubitennis après sa victoire contre Giovanni Mpetshi Perricard au deuxième tour du Masters 1000 de Rome (6−4, 6–4), Lorenzo Musetti s’est exprimé sur la défaite de Novak Djokovic, qu’il aurait pu croiser en quarts de finale.

« En ce moment, seul Jannik peut être consi­déré comme favori. On a vu que les résul­tats varient beau­coup, ça dépend aussi de la semaine. Nous avons vu que Zverev aussi a très bien démarré, avec une grande régu­la­rité. Nole sortait d’une bles­sure, il a eu du mal à retrouver son rythme de match. Un match à la fois, c’est comme ça qu’il faut penser. Je vais main­te­nant jouer contre Cerundolo, qui est un excellent joueur sur terre battue et qui, ces dernières années, a démontré qu’il jouait très bien sur cette surface. »

Novak Djokovic a lui désor­mais deux semaine pour préparer au mieux Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).