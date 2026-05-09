Accueil ATP ATP - Rome

Lorenzo Musetti sur la défaite de Djokovic dès son entrée en lice : « Novak sortait d’une bles­sure, il a eu du mal à retrouver son rythme de match »

Par
Baptiste Mulatier
-
357

Dans des propos relayés par Ubitennis après sa victoire contre Giovanni Mpetshi Perricard au deuxième tour du Masters 1000 de Rome (6−4, 6–4), Lorenzo Musetti s’est exprimé sur la défaite de Novak Djokovic, qu’il aurait pu croiser en quarts de finale. 

« En ce moment, seul Jannik peut être consi­déré comme favori. On a vu que les résul­tats varient beau­coup, ça dépend aussi de la semaine. Nous avons vu que Zverev aussi a très bien démarré, avec une grande régu­la­rité. Nole sortait d’une bles­sure, il a eu du mal à retrouver son rythme de match. Un match à la fois, c’est comme ça qu’il faut penser. Je vais main­te­nant jouer contre Cerundolo, qui est un excellent joueur sur terre battue et qui, ces dernières années, a démontré qu’il jouait très bien sur cette surface. »

Novak Djokovic a lui désor­mais deux semaine pour préparer au mieux Roland‐Garros (24 mai au 7 juin). 

Publié le samedi 9 mai 2026 à 17:09

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥