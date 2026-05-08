Titré à Marrakech, demi‐finaliste à Barcelone et quart de fina­liste à Madrid, Rafael Jodar a marqué les esprits ces dernières semaines.

Lors d’une inter­view accordée au Corriere della Serra à Rome, où il s’est qualifié pour le troi­sième tour, la nouvelle pépite du tennis mondial est revenu sur sa défaite contre le patron du circuit, Jannik Sinner, à Madrid (6−2, 7–6[0]).

« Mon niveau n’est pas encore le sien. Mais il y a eu des moments dans le match où c’était serré, où je me suis dit : ‘Waouh, Rafa, tu peux tenir tête au n° 1 mondial !’ Ma vitesse de balle n’était pas à la hauteur. Il faut l’améliorer. Avec papa, on s’est dit que tout pouvait être amélioré : le service, le retour, le jeu au filet. Chaque jour, je m’efforce de devenir un meilleur joueur de tennis que la veille », a raconté le joueur de 19 ans, déjà 34e mondial.