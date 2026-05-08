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« Lors de mon match contre Jannik Sinner, il y avait des moments où je me disais : ‘Waouh, Rafa, tu peux tenir tête au n° 1 mondial !’  », raconte le nouveau phéno­mène du circuit

Par
Baptiste Mulatier
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Titré à Marrakech, demi‐finaliste à Barcelone et quart de fina­liste à Madrid, Rafael Jodar a marqué les esprits ces dernières semaines. 

Lors d’une inter­view accordée au Corriere della Serra à Rome, où il s’est qualifié pour le troi­sième tour, la nouvelle pépite du tennis mondial est revenu sur sa défaite contre le patron du circuit, Jannik Sinner, à Madrid (6−2, 7–6[0]).

« Mon niveau n’est pas encore le sien. Mais il y a eu des moments dans le match où c’était serré, où je me suis dit : ‘Waouh, Rafa, tu peux tenir tête au n° 1 mondial !’ Ma vitesse de balle n’était pas à la hauteur. Il faut l’améliorer. Avec papa, on s’est dit que tout pouvait être amélioré : le service, le retour, le jeu au filet. Chaque jour, je m’efforce de devenir un meilleur joueur de tennis que la veille », a raconté le joueur de 19 ans, déjà 34e mondial.

Publié le vendredi 8 mai 2026 à 16:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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