Dans un papier consacré dans l’Equipe à Luciano Darderi, demi‐finaliste surprise à Rome, on apprend pour­quoi ce joueur argentin a préfèré passer sous pavillon italien.« Tout le monde sait que je suis né en Argentine, mais si je n’étais pas devenu fort et n’avait pas fait partie du top 20 ou top 30, personne ne prête­rait atten­tion à ça. Donc je suis content d’avoir choisi l’Italie, de pouvoir défendre ces couleurs » .

Notre confrère rappelle aussi dans ce portrait, l’es­sence même de la moti­va­tion de Luciano. Cette révé­latio date de 2023 mais elle est plus qu’anecdotique.

« Ma grand mère n’est plus avec nous, mais je pense constam­ment à elle. Quand je joue, je regarde le tatouage et me sens près d’elle. Tout ce qu’elle avait, sa pension de retraite, son épargne, elle me l’a consacré pour que je devienne un joueur de tennis. C’est elle qui m’a acheté ma première raquette, chaque fois que je gagne je lui envoie un baiser dans le ciel »

Luciano affronte Casper Ruud à 15H30. Ce sera leur première confron­ta­tion. La météo n’est pas clément ce vendredi à Rome, et l’Italien risque de tourner comme un lion en cage telle­ment il aime l’adré­na­line d’un match au sommet devant les « siens ».