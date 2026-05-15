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Marat Safin agacé par Rublev pendant le match contre Sinner : « Je n’ar­rive pas à comprendre pour­quoi tu ne comprends pas que tu peux le battre, putain »

Par
Thomas S
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D’ordinaire si calme et taiseux pendant un match d’Andrey Rublev, qu’il entraîne depuis main­te­nant un an, Marat Safin a décidé de donner de la voix lors du match de son joueur contre Jannik Sinner, ce jeudi, en quarts de finale du Masters 1000 de Rome.

Dominé et battu en deux manches (6−2, 6–4), malgré le fait qu’il ait réussi à breaker le numéro 1 mondial pour la première fois depuis le début du tournoi, le Russe a vu son coach et illustre compa­triote lui repro­cher son manque de convic­tion en plein match. 

« Je n’ar­rive pas à comprendre pour­quoi tu ne comprends pas que tu peux le battre, putain », s’est agacé Marat, qui croyait ferme­ment à la victoire face à l’Italien tandis que son joueur a semblé baisser les bras un peu trop rapidement. 

Publié le vendredi 15 mai 2026 à 12:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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