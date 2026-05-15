D’ordinaire si calme et taiseux pendant un match d’Andrey Rublev, qu’il entraîne depuis main­te­nant un an, Marat Safin a décidé de donner de la voix lors du match de son joueur contre Jannik Sinner, ce jeudi, en quarts de finale du Masters 1000 de Rome.

Dominé et battu en deux manches (6−2, 6–4), malgré le fait qu’il ait réussi à breaker le numéro 1 mondial pour la première fois depuis le début du tournoi, le Russe a vu son coach et illustre compa­triote lui repro­cher son manque de convic­tion en plein match.

твои бы слова да богу в уши https://t.co/jashCrrleo pic.twitter.com/7hWinz15a7 — vikk 🦁 (@oonlyiakmik) May 14, 2026

« Je n’ar­rive pas à comprendre pour­quoi tu ne comprends pas que tu peux le battre, putain », s’est agacé Marat, qui croyait ferme­ment à la victoire face à l’Italien tandis que son joueur a semblé baisser les bras un peu trop rapidement.