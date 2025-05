Ancien prépa­ra­teur physique de Novak Djokovic et désor­mais en colla­bo­ra­tion avec Jannik Sinner, Marco Panichi a révélé à Sky Sport que l’Italien ne tenait plus en place. Bien que cette pause n’était pas voulue, elle a tout de même selon lui été béné­fique sur le plan physique.

« Nous sommes très heureux, très heureux, nous ne suppor­tions plus d’être sans compé­ti­tions ! Jannik ne suppor­tait plus l’entraînement. Ce n’était pas inten­tionnel, mais nous avons profité de cette période, ce qui n’arrive jamais aux joueurs de tennis. Nous avons fait un programme un peu plus axé sur l’athlétisme, à long terme. »

Enfin libéré après sa suspen­sion de trois mois, le numéro 1 mondial a pris part à son premier entraî­ne­ment public ce lundi, et retour­nera offi­ciel­le­ment à la compé­ti­tion pour le Masters 1000 de Rome (du 7 au 18 mai).