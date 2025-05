Ce jeudi, Mariano Navone s’est défait de Federico Cina, 323e joueur mondial (6−3, 6–3), au premier tour du Masters 1000 de Rome. L’essentiel est ailleurs pour l’Argentin, qui croi­sera la route de Jannik Sinner au tour suivant.

Tout sauf un cadeau pour le 99e joueur mondial, le triple cham­pion en Grand Chelem aura à cœur de bien faire pour son premier match, après trois mois de suspen­sion. Il devra aussi braver un public italien large­ment rallié à la cause de son héros.

En zone mixte, Navone ne se veut pas effrayé par toute cette pression.

« J’espère pouvoir gâcher un peu son retour, mais ce sera quelque chose de spécial. Ce sera un match très diffi­cile. Ce sera spécial de jouer contre Sinner le jour de son retour et à Rome. Jannik est un joueur incroyable, impres­sion­nant. Il a déjà beau­coup gagné à son âge. Je dois préparer mon match pour essayer de gagner. C’est formi­dable d’af­fronter le numéro un italien à Rome. Il a dû faire face à une suspen­sion de trois mois, il manquera un peu de rythme. Ce ne sera pas facile pour lui non plus sur le plan émotionnel. Il devra jouer à son meilleur niveau et je sais que tout le public l’en­cou­ra­gera. Aurais‐je préféré ne pas le défier du tout ? En pensant aux points et au clas­se­ment, il aurait peut‐être été préfé­rable de jouer contre quel­qu’un d’autre. Mais partager le terrain avec le numéro un est une expé­rience incroyable. Je n’ai rien à perdre : si je perds, il ne se passe rien et si je gagne, c’est génial ».