Lucky loser après sa défaite au dernier tour des quali­fi­ca­tions face à la surprise du tournoi, Andrea Pellegrino, Martin Landaluce a fina­le­ment été repêché et s’est hissé en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome. Un parcours ines­péré pour l’Espagnol, qui a notam­ment vécu un premier tour marquant sur le mythique Court Pietrangeli face à Marin Cilic.

Dans des propos relayés par L’Equipe, le joueur de 20 ans, 94e mondial, est revenu sur l’ambiance unique de cette enceinte :

« Je me sentais comme un guer­rier là‐bas, avec un esprit italien, spar­tiate. Il y a une atmo­sphère spéciale, je l’ai sentie. Le décor le rend vrai­ment spécial et j’ai eu l’im­pres­sion de m’être battu d’une manière diffé­rente. Je me sentais vrai­ment concentré, c’est comme si je jouais contre des lions, vous voyez ? Je voulais du sang », a confié le joueur de 20 ans, 94e mondial, dans des propos relayés par L’Equipe.

Landaluce aura désor­mais l’occasion de retrouver cette “arène” pour un huitième de finale face au Serbe Hamad Medjedovic (67e mondial), avec à la clé une place en quarts de finale.