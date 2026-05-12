Lucky loser après sa défaite au dernier tour des qualifications face à la surprise du tournoi, Andrea Pellegrino, Martin Landaluce a finalement été repêché et s’est hissé en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome. Un parcours inespéré pour l’Espagnol, qui a notamment vécu un premier tour marquant sur le mythique Court Pietrangeli face à Marin Cilic.
Dans des propos relayés par L’Equipe, le joueur de 20 ans, 94e mondial, est revenu sur l’ambiance unique de cette enceinte :
« Je me sentais comme un guerrier là‐bas, avec un esprit italien, spartiate. Il y a une atmosphère spéciale, je l’ai sentie. Le décor le rend vraiment spécial et j’ai eu l’impression de m’être battu d’une manière différente. Je me sentais vraiment concentré, c’est comme si je jouais contre des lions, vous voyez ? Je voulais du sang », a confié le joueur de 20 ans, 94e mondial, dans des propos relayés par L’Equipe.
Landaluce aura désormais l’occasion de retrouver cette “arène” pour un huitième de finale face au Serbe Hamad Medjedovic (67e mondial), avec à la clé une place en quarts de finale.
Publié le mardi 12 mai 2026 à 11:58