Matteo Berrettini aime ricaner, et quand on lui a posé la question de savoir s’il s’était inquiété concernant Jannik suite à un début de saison un poil compliqué (défaite en demi‐finale de l’Open d’Australie et en quarts de finale à Doha), il a eu cette réponse qui en dit long sur la confiance qu’il accorde à son compatriote.
« Sinner prouve jour après jour qu’il est un champion dans tout ce qu’il entreprend, dans sa façon de gérer les situations, d’affronter les matchs et les obstacles, de se concentrer tranquillement, de travailler et de revenir plus fort qu’avant. J’ai entendu dire que Sinner traversait une crise cette année après Doha, et ça me fait rire. Bref, il est vraiment fort, une source d’inspiration. C’est difficile à exprimer pour moi, car gagner cinq Masters 1000 d’affilée me semble impossible, mais son dévouement et sa force pour persévérer malgré tout sont vraiment incroyables. »
Publié le mercredi 6 mai 2026 à 10:53