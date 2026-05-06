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Matteo Berrettini : « J’ai entendu dire que Sinner traver­sait une crise cette année après Doha, et ça me fait rire »

Par
Laurent Trupiano
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Matteo Berrettini aime ricaner, et quand on lui a posé la ques­tion de savoir s’il s’était inquiété concer­nant Jannik suite à un début de saison un poil compliqué (défaite en demi‐finale de l’Open d’Australie et en quarts de finale à Doha), il a eu cette réponse qui en dit long sur la confiance qu’il accorde à son compatriote. 

« Sinner prouve jour après jour qu’il est un cham­pion dans tout ce qu’il entre­prend, dans sa façon de gérer les situa­tions, d’affronter les matchs et les obstacles, de se concen­trer tran­quille­ment, de travailler et de revenir plus fort qu’avant. J’ai entendu dire que Sinner traver­sait une crise cette année après Doha, et ça me fait rire. Bref, il est vrai­ment fort, une source d’inspiration. C’est diffi­cile à exprimer pour moi, car gagner cinq Masters 1000 d’affilée me semble impos­sible, mais son dévoue­ment et sa force pour persé­vérer malgré tout sont vrai­ment incroyables. »

Publié le mercredi 6 mai 2026 à 10:53

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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