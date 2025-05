Alors que Fabio Fognini a annoncé au micro de Sky Sports jouer son dernier Masters 1000 de Rome, il pour­rait bien croiser son compa­triote Matteo Berrettini, s’il parve­nait à remporter son match face à Jacob Fearnley au premier tour du tournoi Italien.

Interrogé par Tennis World Italia, le 30e joueur mondial a réagi à cette annonce boule­ver­sante, qui selon lui, est pour le mieux.

« Fabio a été le porte‐drapeau du tennis italien pendant de nombreuses années : en Coupe Davis et au‐delà. Quand j’étais petit, je regar­dais ses exploits. Nous avons des carac­tères complè­te­ment diffé­rents, mais je l’ai étudié en tant que joueur. S’il a pris cette déci­sion, il sent que c’est le bon moment pour lui et je ne peux que lui souhaiter le meilleur pour l’avenir. Ça ne doit pas être facile, mais je lui souhaite bonne chance. Tout le sport italien se souviendra de ses exploits. »