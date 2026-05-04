Vainqueur des cinq derniers Masters 1000, Jannik Sinner va tenter chez lui en Italie de remporter le dernier trophée qui lui manque dans cette caté­gorie de tournoi.

Si tout est relatif avec l’ac­tuel numéro 1 mondial, qui a remporté ses 23 derniers matchs, on ne peut pas dire qu’il a hérité d’un tirage facile à Rome.

Dès le troi­sième tour, l’Italien pour­rait retrouver le dernier joueur à l’avoir battu sur le circuit, le Tchèque Jakub Mensik, qui l’avait dominé à Doha en février.

Sinner a égale­ment des chances de croiser la route d’Arthur Fils dès les huitièmes de finale, et c’est surtout une mauvaise nouvelle pour le Français.

Pour son retour à la compé­ti­tion, deux mois après son dernier match à Indian Wells, Novak Djokovic se situe lui dans l’autre partie de tableau. Si l’on ne connaît abso­lu­ment pas son état de forme, le tirage peut lui permettre de monter en puis­sance avant de croiser peut‐être Casper Ruud, Lorenzo Musetti ou Alexander Zverev…

Le parcours poten­tiel de Jannik Sinner :

Este es el posible cuadro de Jannik Sinner en el torneo de Roma :



1R‐Bye

2R‐Michelsen/Ofner

3R‐Mensik/Berrettini

4R‐Fils/Tiafoe

CF‐Rublev/Shelton

SF‐Fonseca/Aliassime/Medvedev

Final‐Zverev/Djokovic/Musetti/Jódar/Ruud/Cerúndolo



Bastante duro hasta cuartos, aunque él sabe sacar… https://t.co/2uqwiZOkYE pic.twitter.com/l4sqgrGDtn — José Morón (@jmgmoron) May 4, 2026

Le parcours poten­tiel de Novak Djokovic :

🇮🇹🇷🇸 Novak Djokovic’s 2026 Rome Masters draw :



R1 – BYE

R2 – Fucsovics/Q

3R – Humbert/Marozsan/Kopriva

4R – Khachanov/Rinderknech

QF – Musetti/Ruud/Lehecka/Cerundolo

SF‐ Zverev/De Minaur/Bublik

F – Sinner/Auger‐Aliassime/Shelton/Medvedev pic.twitter.com/hJoUsICw5N — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) May 4, 2026

J‑2 avant le début des hostilités !