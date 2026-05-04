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Mauvaise nouvelle Arthur Fils, Sinner et Djokovic savent aussi à quoi s’attendre

Par
Baptiste Mulatier
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Vainqueur des cinq derniers Masters 1000, Jannik Sinner va tenter chez lui en Italie de remporter le dernier trophée qui lui manque dans cette caté­gorie de tournoi. 

Si tout est relatif avec l’ac­tuel numéro 1 mondial, qui a remporté ses 23 derniers matchs, on ne peut pas dire qu’il a hérité d’un tirage facile à Rome. 

Dès le troi­sième tour, l’Italien pour­rait retrouver le dernier joueur à l’avoir battu sur le circuit, le Tchèque Jakub Mensik, qui l’avait dominé à Doha en février. 

Sinner a égale­ment des chances de croiser la route d’Arthur Fils dès les huitièmes de finale, et c’est surtout une mauvaise nouvelle pour le Français. 

Pour son retour à la compé­ti­tion, deux mois après son dernier match à Indian Wells, Novak Djokovic se situe lui dans l’autre partie de tableau. Si l’on ne connaît abso­lu­ment pas son état de forme, le tirage peut lui permettre de monter en puis­sance avant de croiser peut‐être Casper Ruud, Lorenzo Musetti ou Alexander Zverev… 

Le parcours poten­tiel de Jannik Sinner : 

Le parcours poten­tiel de Novak Djokovic : 

J‑2 avant le début des hostilités !

Publié le lundi 4 mai 2026 à 11:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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