Vainqueur des cinq derniers Masters 1000, Jannik Sinner va tenter chez lui en Italie de remporter le dernier trophée qui lui manque dans cette catégorie de tournoi.
Si tout est relatif avec l’actuel numéro 1 mondial, qui a remporté ses 23 derniers matchs, on ne peut pas dire qu’il a hérité d’un tirage facile à Rome.
Dès le troisième tour, l’Italien pourrait retrouver le dernier joueur à l’avoir battu sur le circuit, le Tchèque Jakub Mensik, qui l’avait dominé à Doha en février.
Sinner a également des chances de croiser la route d’Arthur Fils dès les huitièmes de finale, et c’est surtout une mauvaise nouvelle pour le Français.
Pour son retour à la compétition, deux mois après son dernier match à Indian Wells, Novak Djokovic se situe lui dans l’autre partie de tableau. Si l’on ne connaît absolument pas son état de forme, le tirage peut lui permettre de monter en puissance avant de croiser peut‐être Casper Ruud, Lorenzo Musetti ou Alexander Zverev…
Le parcours potentiel de Jannik Sinner :
Este es el posible cuadro de Jannik Sinner en el torneo de Roma :— José Morón (@jmgmoron) May 4, 2026
1R‐Bye
2R‐Michelsen/Ofner
3R‐Mensik/Berrettini
4R‐Fils/Tiafoe
CF‐Rublev/Shelton
SF‐Fonseca/Aliassime/Medvedev
Final‐Zverev/Djokovic/Musetti/Jódar/Ruud/Cerúndolo
Bastante duro hasta cuartos, aunque él sabe sacar… https://t.co/2uqwiZOkYE pic.twitter.com/l4sqgrGDtn
Le parcours potentiel de Novak Djokovic :
🇮🇹🇷🇸 Novak Djokovic’s 2026 Rome Masters draw :— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) May 4, 2026
R1 – BYE
R2 – Fucsovics/Q
3R – Humbert/Marozsan/Kopriva
4R – Khachanov/Rinderknech
QF – Musetti/Ruud/Lehecka/Cerundolo
SF‐ Zverev/De Minaur/Bublik
F – Sinner/Auger‐Aliassime/Shelton/Medvedev pic.twitter.com/hJoUsICw5N
J‑2 avant le début des hostilités !
Publié le lundi 4 mai 2026 à 11:40