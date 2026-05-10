Hamad Medjedovic a fait preuve d’une belle soli­dité mentale à Rome en se quali­fiant pour le troi­sième tour du Masters 1000.

Opposé en session de soirée samedi au Brésilien João Fonseca (29e mondial), le Serbe s’est imposé dans une atmo­sphère élec­trique, parfois à la limite. Après avoir perdu le premier set, il a renversé la rencontre (3−6, 6–3, 7–6[1]) en sauvant cinq balles de break dans la deuxième manche et en résis­tant à la pres­sion dans le set décisif.

Le 67e joueur mondial a ponctué sa victoire par une célé­bra­tion mimant le sommeil, en réponse à une partie du public parti­cu­liè­re­ment remuante.

Hamad Medjedovic’s reac­tion after beating João Fonseca in Rome.



The put ‘em to sleep cele­bra­tion.



🥶🥶🥶🥶🥶 pic.twitter.com/3gfhxZx6du — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 9, 2026

« Le public m’a beau­coup aidé. Ses suppor­ters m’ont beau­coup aidé. Je pense qu’ils étaient… Je ne ferai pas de commen­taire là‐dessus, mais ils m’ont vrai­ment aidé. Je pense que j’étais très, comme certains diraient, ‘concentré’ après avoir été mené 6–5 dans le troi­sième set. Je suis resté calme et je voulais simple­ment donner le meilleur de moi‐même, c’est tout. Je suis vrai­ment heureux d’être qualifié », a déclaré Medjedovic lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire, après une poignée de main glaciale.