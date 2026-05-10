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Medjedovic, après sa célé­bra­tion provo­ca­trice : « Les suppor­ters de Fonseca étaient… je ne ferai pas de commentaire »

Par
Baptiste Mulatier
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Hamad Medjedovic a fait preuve d’une belle soli­dité mentale à Rome en se quali­fiant pour le troi­sième tour du Masters 1000.

Opposé en session de soirée samedi au Brésilien João Fonseca (29e mondial), le Serbe s’est imposé dans une atmo­sphère élec­trique, parfois à la limite. Après avoir perdu le premier set, il a renversé la rencontre (3−6, 6–3, 7–6[1]) en sauvant cinq balles de break dans la deuxième manche et en résis­tant à la pres­sion dans le set décisif.

Le 67e joueur mondial a ponctué sa victoire par une célé­bra­tion mimant le sommeil, en réponse à une partie du public parti­cu­liè­re­ment remuante.

« Le public m’a beau­coup aidé. Ses suppor­ters m’ont beau­coup aidé. Je pense qu’ils étaient… Je ne ferai pas de commen­taire là‐dessus, mais ils m’ont vrai­ment aidé. Je pense que j’étais très, comme certains diraient, ‘concentré’ après avoir été mené 6–5 dans le troi­sième set. Je suis resté calme et je voulais simple­ment donner le meilleur de moi‐même, c’est tout. Je suis vrai­ment heureux d’être qualifié », a déclaré Medjedovic lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire, après une poignée de main glaciale. 

Publié le dimanche 10 mai 2026 à 11:50

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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