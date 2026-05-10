Hamad Medjedovic a fait preuve d’une belle solidité mentale à Rome en se qualifiant pour le troisième tour du Masters 1000.
Opposé en session de soirée samedi au Brésilien João Fonseca (29e mondial), le Serbe s’est imposé dans une atmosphère électrique, parfois à la limite. Après avoir perdu le premier set, il a renversé la rencontre (3−6, 6–3, 7–6[1]) en sauvant cinq balles de break dans la deuxième manche et en résistant à la pression dans le set décisif.
Le 67e joueur mondial a ponctué sa victoire par une célébration mimant le sommeil, en réponse à une partie du public particulièrement remuante.
Hamad Medjedovic’s reaction after beating João Fonseca in Rome.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 9, 2026
The put ‘em to sleep celebration.
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« Le public m’a beaucoup aidé. Ses supporters m’ont beaucoup aidé. Je pense qu’ils étaient… Je ne ferai pas de commentaire là‐dessus, mais ils m’ont vraiment aidé. Je pense que j’étais très, comme certains diraient, ‘concentré’ après avoir été mené 6–5 dans le troisième set. Je suis resté calme et je voulais simplement donner le meilleur de moi‐même, c’est tout. Je suis vraiment heureux d’être qualifié », a déclaré Medjedovic lors de l’interview sur le court après sa victoire, après une poignée de main glaciale.
Publié le dimanche 10 mai 2026 à 11:50