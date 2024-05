Battu par Tommy Paul en huitièmes de finale (6−1, 6–4) à Rome, Daniil Medvedev n’a pas réussi à défendre son titre. Mais il reste opti­miste pour Roland‐Garros, où il avait été éliminé au premier tour en 2023.

« Je pense que nous devrions nous baser sur le clas­se­ment. Il y a Novak, Jannik, Carlos puis moi, qui suis numéro 4. Qui a gagné Monte‐Carlo ? Stefanos. S’il gagne ici, il pour­rait être le grand favori. Il aura gagné deux Masters 1000 sur terre cette année. Mais je pense que si Novak et Carlos jouent, ils auront ce statut. Ils aiment la surface et ils peuvent gagner des tour­nois du Grand Chelem, mais peut‐être que main­te­nant c’est un peu plus ouvert que jamais. C’est une bonne chose pour moi, car norma­le­ment, à Roland Garros, je ne joue pas très bien, donc plus c’est ouvert, mieux c’est pour moi. »