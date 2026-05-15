À Indian Wells, en mars dernier, Danill Medvedev s’était incliné mais il avait délivré un premier set de toute beauté où il aurait même pu l’emporter, menant notam­ment 5 points à 2 dans le jeu décisif. D’ailleurs, le Russe se souvient bien de cette situa­tion avant de retrouver Jannik Sinner ce vendredi, en demi‐finales du Masters 1000 de Rome.

« Je dois beau­coup réflé­chir à mon tennis. J’ai joué contre Jannik à Indian Wells, certes ce n’est pas sur terre battue, mais j’ai bien résisté. Match serré en un set. Disons‐le comme ça. C’est ce que je vais essayer de faire. Jannik est un grand joueur, le meilleur au monde. C’est un excellent test pour moi, qui vais devoir donner le meilleur de moi‐même. »