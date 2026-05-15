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Medvedev, avant d’af­fronter Sinner en demi‐finale : « Comme l’a dit mon ami Andrey Rublev, il finira bien par perdre. C’est du tennis, c’est du sport, tout est possible. Il perd beau­coup moins qu’il ne gagne

Par
Jean Muller
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À Indian Wells, en mars dernier, Danill Medvedev s’était incliné mais il avait délivré un premier set de toute beauté où il aurait même pu l’emporter, menant notam­ment 5 points à 2 dans le jeu décisif. D’ailleurs, le Russe se souvient bien de cette situa­tion avant de retrouver Jannik Sinner ce vendredi, en demi‐finales du Masters 1000 de Rome.

« Je dois beau­coup réflé­chir à mon tennis. J’ai joué contre Jannik à Indian Wells, certes ce n’est pas sur terre battue, mais j’ai bien résisté. Match serré en un set. Disons‐le comme ça. C’est ce que je vais essayer de faire. Jannik est un grand joueur, le meilleur au monde. C’est un excellent test pour moi, qui vais devoir donner le meilleur de moi‐même. »

Publié le vendredi 15 mai 2026 à 08:22

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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