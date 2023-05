Daniil Medvedev s’est surpris lui‐même cette semaine en prati­quant un tennis digne des plus grands terriens. Du coup, en confé­rence de presse, il était forcé­ment encore surpris par ce succès.

« C’est le premier sur terre battue et c’est incroyable. Je n’au­rais jamais pensé pouvoir le faire. Mais pour être honnête, le Grand Chelem est toujours plus impor­tant. Oui, l’US Open est toujours le plus impor­tant. Celui‐ci est spécial parce que je ne pensais pas que cela allait arriver. Je n’ar­rive toujours pas à y croire – non pas que je l’ai gagné, mais j’ai si bien joué cette semaine. Je n’y crois toujours pas » a déclaré Daniil.

Ce titre lui permet aussi de passer devant Novak Djokovic au clas­se­ment ATP. Le Russe est 2ème et sera donc tête de série 2 à Roland‐Garros. Il évite donc Carlos Alcaraz, reste main­te­nant à savoir dans quelle partie de tableau va tomber le Serbe.