Ce samedi, Jannik Sinner a disputé son premier match depuis sa suspen­sion. Pour son entrée en lice au Masters 1000 de Rome, le triple cham­pion en Grand Chelem s’est imposé face au 99e joueur mondial Mariano Navone, dans une rencontre maîtrisée (6−3, 6–4).

Invité à réagir à ce retour, au micro de Sky Sport, Daniil Medvedev a rappelle que le tennis est un sport indi­vi­duel. À ce titre, il estime que le numéro un mondial a dû se sentir seul pendant sa période de suspension.

« Je n’ai parlé de cela avec aucun autre joueur pendant cette période. La vérité est que le tennis est un sport très parti­cu­lier, où l’on est seul et où tout va très vite ; en fait, je suis tout à fait d’ac­cord avec ce que Casper a dit à propos du hamster dans une roue. C’est un sport indi­vi­duel. C’est comme un hamster dans la roue, mais nous sommes une centaine de personnes proches les unes des autres et, malheu­reu­se­ment, quand vous remplacez un des hamsters, ils ne s’en soucient pas vrai­ment. Pour ma part, je peux dire que je suis très heureux que Jannik soit de retour. Je le respecte beau­coup et je suis très heureux de le voir revenir », a commenté le 11e joueur mondial, dans des propos rapportés par Relevo.