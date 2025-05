Celui qui affron­tera Cameron Norrie lors du deuxième tour du Masters 1000 de Rome ce vendredi 9 mai en est conscient, sa saison 2024 n’a pas été emplie de succès.

Si Daniil Medvedev s’an­nonce toujours motivé à l’idée de progresser, le Russe amorce tout de même sa retraite de manière rela­ti­ve­ment sereine lors d’une inter­view accordée sur le site du tournoi.

« Ma moti­va­tion est de m’amé­liorer chaque jour. En 2024, je n’ai pas tout donné, je n’étais pas un joueur de tennis reconnu, mais chaque fois que je parti­cipe à un tournoi, je le fais avec la menta­lité que je peux le gagner. J’ai besoin d’un peu de chance pour que tout ce que je fais se traduise par de bons résul­tats. Je veux me retirer du tennis en sachant que j’ai tout donné et que je n’ai rien à me reprocher. »