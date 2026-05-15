A Indian Wells, Danill était tombé mais avait déli­vrer un premier set de toute beauté où il aurait même du l’emporter menant notam­ment 5 points à 2 dans le tie break. D’ailleurs le Russe se souvient bien de cette siuta­tion : « Je dois beau­coup réflé­chir à mon tennis. J’ai joué contre Jannik à Indian Wells, certes ce n’est pas sur terre battue, mais j’ai bien résisté. Match serré en un set. Disons‐le comme ça. C’est ce que je vais essayer de faire.Jannik est un grand joueur, le meilleur au monde. C’est un excellent test pour moi, qui vais devoir donner le meilleur de moi‐même » a expliqué Daniil.

Et puis plus loin dans sa confé­rence de presse, il a été encore plus précis : « Pour battre Jannik, il faut jouer son meilleur tennis. On n’est pas fous, je ne vais pas toucher la ligne à chaque coup. Il faut être en forme pour que tous ses coups soient effi­caces, que son service soit perfor­mant et qu’il puisse le mettre sous pres­sion. Ce n’est pas facile. Encore une fois, c’est du tennis, c’est du sport, tout est possible. Il perd beau­coup moins qu’il ne gagne. Comme l’a dit mon ami Andrey, il finira bien par perdre. Quand je serai sur le court, j’es­saierai de lui faire perdre le prochain match »