A Indian Wells, Danill était tombé mais avait délivrer un premier set de toute beauté où il aurait même du l’emporter menant notamment 5 points à 2 dans le tie break. D’ailleurs le Russe se souvient bien de cette siutation : « Je dois beaucoup réfléchir à mon tennis. J’ai joué contre Jannik à Indian Wells, certes ce n’est pas sur terre battue, mais j’ai bien résisté. Match serré en un set. Disons‐le comme ça. C’est ce que je vais essayer de faire.Jannik est un grand joueur, le meilleur au monde. C’est un excellent test pour moi, qui vais devoir donner le meilleur de moi‐même » a expliqué Daniil.
Et puis plus loin dans sa conférence de presse, il a été encore plus précis : « Pour battre Jannik, il faut jouer son meilleur tennis. On n’est pas fous, je ne vais pas toucher la ligne à chaque coup. Il faut être en forme pour que tous ses coups soient efficaces, que son service soit performant et qu’il puisse le mettre sous pression. Ce n’est pas facile. Encore une fois, c’est du tennis, c’est du sport, tout est possible. Il perd beaucoup moins qu’il ne gagne. Comme l’a dit mon ami Andrey, il finira bien par perdre. Quand je serai sur le court, j’essaierai de lui faire perdre le prochain match »
Publié le vendredi 15 mai 2026 à 08:22