La séquence a fait beau­coup parler sur la toile. Alors qu’il signait des auto­graphes, après sa victoire tran­quille contre Corentin Moutet (6−3, 6–1), Novak Djokovic s’est écroulé au sol à cause d’une gourde reçue sur la tête. Le numéro un mondial s’est voulu rassu­rant sur cet incident.

À en croire les propos de Daniil Medvedev, les fans du « Nole » peuvent s’at­tendre au pire. En confé­rence de presse, le numéro quatre mondial a raconté avoir vécu une expé­rience simi­laire, il y a quelques années.

« Une fois, lors des quali­fi­ca­tions pour Wimbledon, j’ai perdu contre Marcus Willis. La veille, c’était un jour sans. À Aorangi Park, pour entrer, il y avait une sorte de cage dans laquelle il fallait grimper un peu, avec une sorte de rebord en haut, et sans faire atten­tion, je l’ai heurté. Parfois, on se cogne la tête, surtout quand on est grand. Mais j’ai regardé mon bras, et il était plein de sang. J’ai perdu le match le lende­main, mais j’avais l’im­pres­sion d’avoir bien joué. C’est une histoire que personne ne connais­sait, mais je m’en souviens bien. »

Reste à savoir si le « Djoker » vivra le même scénario contre Alejandro Tabilo ce dimanche…