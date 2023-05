« Ces deux derniers jours, je n’ai pas raté beau­coup de balles, ce qui a compliqué la tâche de mes adver­saires », préve­nait Daniil Medvedev avant le début du tournoi.

Alors qu’il n’avait jamais gagné un match avant cette édition 2023, le numéro 3 mondial se retrouve dans le dernier carré du Masters 1000 de Rome, après son quart à Monte‐Carlo et son huitième à Madrid. Il a battu ce jeudi le tombeur d’Andrey Rublev au tour précé­dent, l’Allemand Yannick Hanfmann (101e), en deux sets : 6–2, 6–2.

« J’avais dit avant le tournoi que je me sentais très bien à l’en­traî­ne­ment. C’est toujours dange­reux de dire ça parce qu’on peut mal jouer ensuite. Mais je le proue. Je me sens très bien. La tran­si­tion de dur à terre battue n’a pas été facile mais je suis très contente de cette victoire et j’ai hâte d’être au tour prochain. Je savais que je devais tenir la balle dans le court le plus possible. Je n’ai pas joué mon plus grand match mais je suis content », s’est réjoui le Russe au micro de l’ATP.

Hard Court specia­list ✅

Clay Court specia­list ? 👀@DaniilMedwed is through to the Rome semi‐finals with a 6–2 6–2 win over Hanfmann !#IBI23 pic.twitter.com/wPYwF4nARV — Tennis TV (@TennisTV) May 18, 2023

Il affron­tera samedi le vain­queur du match entre Stefanos Tsitsipas et Borna Coric pour une place en finale.