Jannik Sinner n’avait visi­ble­ment pas envie de trop en dire en confé­rence de presse après sa victoire face à Daniil Medvedev en demi‐finales du Masters 1000 de Rome.

Interrogé sur le fait de savoir s’il aurait remporté ce match en dehors de l’Italie, le numéro 1 mondial a d’abord éludé la ques­tion : « C’est une ques­tion à laquelle je ne peux pas répondre. Désolé. »

L’Italien s’est montré tout aussi mysté­rieux au moment d’évoquer le temps mort médical pris durant la rencontre face à Medvedev. Un passage qui a d’ailleurs suscité l’incompréhension du Russe, les trai­te­ments étant norma­le­ment inter­dits en cas de simples crampes.

Question : « Pouvez‐vous nous dire exac­te­ment ce que vous avez eu vendredi, on vous a vu vous toucher la cuisse, peut‐être des crampes en fin de match. Y a‑t‐il un problème de fond ou est‐ce que c’est réglé ?«

Sinner : « Je n’ar­rive pas à répondre à cette question. »

Très discret sur son état physique, Jannik Sinner a donc préféré entre­tenir le flou avant sa finale face à Casper Ruud, avec l’ambition de devenir le plus jeune joueur de l’histoire à remporter tous les Masters 1000.