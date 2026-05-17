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Medvedev scep­tique, Sinner botte en touche : « Je n’ar­rive pas à répondre à cette question »

Par
Baptiste Mulatier
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Jannik Sinner n’avait visi­ble­ment pas envie de trop en dire en confé­rence de presse après sa victoire face à Daniil Medvedev en demi‐finales du Masters 1000 de Rome.

Interrogé sur le fait de savoir s’il aurait remporté ce match en dehors de l’Italie, le numéro 1 mondial a d’abord éludé la ques­tion : « C’est une ques­tion à laquelle je ne peux pas répondre. Désolé. »

L’Italien s’est montré tout aussi mysté­rieux au moment d’évoquer le temps mort médical pris durant la rencontre face à Medvedev. Un passage qui a d’ailleurs suscité l’incompréhension du Russe, les trai­te­ments étant norma­le­ment inter­dits en cas de simples crampes.

Question : « Pouvez‐vous nous dire exac­te­ment ce que vous avez eu vendredi, on vous a vu vous toucher la cuisse, peut‐être des crampes en fin de match. Y a‑t‐il un problème de fond ou est‐ce que c’est réglé ?« 
Sinner : « Je n’ar­rive pas à répondre à cette question. »

Très discret sur son état physique, Jannik Sinner a donc préféré entre­tenir le flou avant sa finale face à Casper Ruud, avec l’ambition de devenir le plus jeune joueur de l’histoire à remporter tous les Masters 1000.

Publié le dimanche 17 mai 2026 à 08:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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