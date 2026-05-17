Jannik Sinner n’avait visiblement pas envie de trop en dire en conférence de presse après sa victoire face à Daniil Medvedev en demi‐finales du Masters 1000 de Rome.
Interrogé sur le fait de savoir s’il aurait remporté ce match en dehors de l’Italie, le numéro 1 mondial a d’abord éludé la question : « C’est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Désolé. »
L’Italien s’est montré tout aussi mystérieux au moment d’évoquer le temps mort médical pris durant la rencontre face à Medvedev. Un passage qui a d’ailleurs suscité l’incompréhension du Russe, les traitements étant normalement interdits en cas de simples crampes.
Question : « Pouvez‐vous nous dire exactement ce que vous avez eu vendredi, on vous a vu vous toucher la cuisse, peut‐être des crampes en fin de match. Y a‑t‐il un problème de fond ou est‐ce que c’est réglé ?«
Sinner : « Je n’arrive pas à répondre à cette question. »
Très discret sur son état physique, Jannik Sinner a donc préféré entretenir le flou avant sa finale face à Casper Ruud, avec l’ambition de devenir le plus jeune joueur de l’histoire à remporter tous les Masters 1000.
Publié le dimanche 17 mai 2026 à 08:55