Toujours aussi inté­res­sant et bavard lors de son passage devant la presse à quelques jours de son entrée en lice sur le Masters 1000 de Rome, Daniil Medvedev, auteur d’un début de saison poussif sur terre battue (battu en quarts à Monte‐Carlo et en huitièmes la semaine dernière à Madrid) a révélé qu’il se sentait extrê­me­ment bien ces derniers jours à l’en­traî­ne­ment après avoir pris le temps de travailler des aspects essen­tiels du jeu sur ocre.

« Sur la terre battue, il faut beau­coup plus d’ef­fets. Je pense aussi que mon problème a toujours été ma mobi­lité et ma glis­sade, cela a toujours été un problème. Après ma défaite à Madrid, je me suis beau­coup concentré ces derniers jours sur ma glis­sade et ma mobi­lité. J’ai l’im­pres­sion d’avoir progressé. J’ai toujours dit que ce qui m’ar­rive sur la terre battue, c’est que je n’ai pas assez de temps, que je n’ai pas assez de temps pour m’en­traîner. Ces deux derniers jours, je n’ai pas raté beau­coup de balles, ce qui a compliqué la tâche de mes adver­saires. On ne sait jamais, je dis tout cela et il est possible que cela ne se produise pas lors du premier match, mais c’est génial de se sentir comme ça à l’en­traî­ne­ment avant un tournoi. »