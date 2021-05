Gaël Monfils, invi­sible depuis l’Open d’Australie fait donc son retour sur les courts et le moins que l’on puisse dire c’est que les book­ma­kers n’y croient pas trop. Chez notre parte­naire, la « Monf » est carré­ment à 4,2 contre 1,22 pour son adver­saire Lorenzo Sonego.

Cette cote est surpre­nante si on se base sur le talent des deux joueurs. Il semble bien que ce soit la forme du moment qui soit privi­lé­giée mais logi­que­ment si Gaël est en forme et malgré sa longue absence sur le tour le Tricolore a plus que les moyens de dominer l’Italien.

Quoi qu’il en soit ce match est très impor­tant pour Gaël qui est aussi aligné à Lyon et au tournoi 2 de Belgrade avant Roland‐Garros.