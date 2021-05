Gaël Monfils n’a toujours pas gagné le moindre match en 2021 (quatre défaites), mais il y eu du mieux lors de son premier tour face à Lorenzo Sonego à Rome. Battu en trois manches et après 2h50 de jeu (4–6, 7–5, 4–6), le Parisien a reconnu en confé­rence de presse qu’il n’était pas encore à la hauteur pour battre ce type d’ad­ver­saire malgré une envie de jouer visi­ble­ment retrouvée.

« J’ai retrouvé quelques auto­ma­tismes, sur le mouve­ment, le jeu. C’est très dur de mettre tout en place tout de suite dès le premier match. Il y a du mieux sur pas mal de choses, mais il manque beau­coup de confiance. Enchaîner les tour­nois, ça va m’aider à me remettre dans le rythme. La confiance passe par pas mal de matchs d’en­traî­ne­ment avec les gars et forcé­ment essayer de gagner un, deux, trois matchs. En ce moment, les gars sont plus forts que moi. »