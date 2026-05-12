Vainqueur de ses 25 derniers matchs, et des cinq derniers Masters 1000 en ne concédant que deux sets, Jannik Sinner écrase tout sur son passage.
Et alors que l’Italien vise les deux grands titres qui manquent à son palmarès, Rome et Roland‐Garros, l’entraîneur français Patrick Mouratoglou a estimé que seul un pépin physique pourrait le stopper.
« Je pense que le plus grand danger pour Jannik, c’est une blessure. C’est la seule chose qui, selon moi, pourrait le freiner pour l’instant, car ce n’est pas le genre de joueur à souffrir de saturation mentale. Je pense que le plus important pour Jannik Sinner aujourd’hui, c’est de ne pas trop réfléchir. La domination qu’il exerce sur le court est immense. L’écart entre lui et tous les autres joueurs est tellement important qu’il ne peut qu’être confiant. Il doit avoir cette quête constante de s’améliorer. Chaque nouveau trophée ne fait que nourrir son incroyable confiance en ce moment. Il y a de jeunes joueurs qui montent en puissance et qui pourraient le mettre sous pression. Non seulement il devra jouer et potentiellement remporter Rome, puis jouer et potentiellement remporter Roland‐Garros, mais quelques semaines plus tard, il devra jouer et potentiellement remporter Wimbledon sur une surface complètement différente. »
Publié le mardi 12 mai 2026 à 09:28