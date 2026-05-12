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Mouratoglou prévient Sinner : « Je pense que c’est le plus grand danger pour Jannik »

Par
Baptiste Mulatier
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Vainqueur de ses 25 derniers matchs, et des cinq derniers Masters 1000 en ne concé­dant que deux sets, Jannik Sinner écrase tout sur son passage. 

Et alors que l’Italien vise les deux grands titres qui manquent à son palmarès, Rome et Roland‐Garros, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a estimé que seul un pépin physique pour­rait le stopper. 

« Je pense que le plus grand danger pour Jannik, c’est une bles­sure. C’est la seule chose qui, selon moi, pour­rait le freiner pour l’ins­tant, car ce n’est pas le genre de joueur à souf­frir de satu­ra­tion mentale. Je pense que le plus impor­tant pour Jannik Sinner aujourd’hui, c’est de ne pas trop réflé­chir. La domi­na­tion qu’il exerce sur le court est immense. L’écart entre lui et tous les autres joueurs est telle­ment impor­tant qu’il ne peut qu’être confiant. Il doit avoir cette quête constante de s’amé­liorer. Chaque nouveau trophée ne fait que nourrir son incroyable confiance en ce moment. Il y a de jeunes joueurs qui montent en puis­sance et qui pour­raient le mettre sous pres­sion. Non seule­ment il devra jouer et poten­tiel­le­ment remporter Rome, puis jouer et poten­tiel­le­ment remporter Roland‐Garros, mais quelques semaines plus tard, il devra jouer et poten­tiel­le­ment remporter Wimbledon sur une surface complè­te­ment différente. »

Publié le mardi 12 mai 2026 à 09:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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