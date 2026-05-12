Vainqueur de ses 25 derniers matchs, et des cinq derniers Masters 1000 en ne concé­dant que deux sets, Jannik Sinner écrase tout sur son passage.

Et alors que l’Italien vise les deux grands titres qui manquent à son palmarès, Rome et Roland‐Garros, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a estimé que seul un pépin physique pour­rait le stopper.

« Je pense que le plus grand danger pour Jannik, c’est une bles­sure. C’est la seule chose qui, selon moi, pour­rait le freiner pour l’ins­tant, car ce n’est pas le genre de joueur à souf­frir de satu­ra­tion mentale. Je pense que le plus impor­tant pour Jannik Sinner aujourd’hui, c’est de ne pas trop réflé­chir. La domi­na­tion qu’il exerce sur le court est immense. L’écart entre lui et tous les autres joueurs est telle­ment impor­tant qu’il ne peut qu’être confiant. Il doit avoir cette quête constante de s’amé­liorer. Chaque nouveau trophée ne fait que nourrir son incroyable confiance en ce moment. Il y a de jeunes joueurs qui montent en puis­sance et qui pour­raient le mettre sous pres­sion. Non seule­ment il devra jouer et poten­tiel­le­ment remporter Rome, puis jouer et poten­tiel­le­ment remporter Roland‐Garros, mais quelques semaines plus tard, il devra jouer et poten­tiel­le­ment remporter Wimbledon sur une surface complè­te­ment différente. »