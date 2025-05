Dans un post publié sur Linkedln, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a donné son avis sur la fran­chise et quelques décla­ra­tions fortes de Carlos Alcaraz et son entraî­neur, Juan Carlos Ferrero, dans le docu­men­taire sorti sur Netflix.

« ‘Carlos doit choisir qui il veut être.’ C’est ce qu’a déclaré son entraî­neur, Juan Carlos Ferrero, à propos de Carlos Alcaraz dans le docu­men­taire sur Netflix. Et cela a fait réagir tout le monde dans le monde du tennis. Carlos lui‐même déclare : ‘À l’heure actuelle, ma plus grande crainte serait de consi­dérer le tennis comme une obli­ga­tion.’ C’est une décla­ra­tion forte, et rare à entendre à ce niveau. Tout d’abord, ce que Carlos a déjà accompli à un si jeune âge est incroyable. Quatre fois vain­queur d’un Grand Chelem. Numéro 1 mondial. Mais entendre son entraî­neur déclarer publi­que­ment qu’il ne s’in­vestit pas à 100 % ? C’est auda­cieux et risqué. Apparemment, la façon dont Carlos gère la pres­sion est de ne pas s’in­vestir à 100 %, ce que l’on observe chez de nombreux athlètes de haut niveau. C’est une façon de relâ­cher la pres­sion. Est‐ce la bonne méthode ? Certainement pas, a estimé l’ac­tuel coach de Naomi Osaka avant de poursuivre.

Ferrero essaie proba­ble­ment de motiver son joueur. Il a peut‐être déjà essayé autre chose pour que Carlos se donne à 100 % et cela n’a pas fonc­tionné, alors il passe à la vitesse supé­rieure. Est‐ce la bonne méthode ? Je ne sais pas. Si cela fonc­tionne, bravo. Si cela nuit au joueur ou à leur rela­tion, alors je dirais que ce n’est pas une bonne déci­sion. Voyons comment Carlos va réagir. Peut‐être réagira‐t‐il de manière posi­tive. Mais c’est risqué. Voyons comment Carlos va réagir. Peut‐être réagira‐t‐il de manière posi­tive. Mais c’est risqué. À Rome, Carlos a livré l’un de ses meilleurs matchs de l’année contre Jack Draper. Son équipe semble soudée. Devant la presse, il s’est même tourné vers son agent et lui a dit : ‘Ce qui est beau, c’est que nous sommes tous dans le même bateau.’ »

Carlos Alcaraz a l’oc­ca­sion dimanche contre Jannik Sinner à Rome de remporter un 19e titre à seule­ment 22 ans, et un 7e Masters 1000. Rien que ça.