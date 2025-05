Après l’année de la révé­la­tion en 2024, Giovanni Mpetshi Perricard vit une saison 2025 très compliquée.

S’il avait commencé en janvier par une demi‐finale à Brisbane, le « bombar­dier » fran­çais a depuis perdu huit de ses onze derniers matchs. Il a subi ce mercredi sa sixième défaite d’af­filée, et sa cinquième élimi­na­tion de suite dès son entrée en lice (Miami, Monte‐Carlo, Barcelone, Madrid et Rome).

Après une inter­rup­tion causée par la pluie, Mpetshi Perricard s’est incliné au tie‐break face à sa bête noire, Jordan Thompson, contre qui il s’est incliné cinq fois en autant de confron­ta­tions sur le circuit prin­cipal : 3–6, 6–3, 7–6(5), en 2h19 de jeu.

Thommo’s Time 🕰️@jordanthommmo2 extends his head‐to‐head over Mpetshi Perricard to 5–0 with a 3–6 6–3 7–6 win !#IBI25 pic.twitter.com/GZIxQEvT0W