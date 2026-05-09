« J’ai le sentiment qu’ils nous font jouer en soirée car ils veulent nous voir évoluer dans des conditions un peu plus lentes », estimait l’entraîneur de Giovanni Mpetshi Perricard, Greg Rusedski, avant son duel contre Lorenzo Musetti au deuxième tour du Masters 1000 de Rome.
Finalement battu en deux sets par le 10e joueur mondial (6−4, 6–4), le Français a en effet expliqué à L’Equipe qu’il n’avait pas pu profiter pleinement de ses principales armes dans ces conditions plus lentes.
« C’est un peu frustrant, c’était compliqué, parfois, d’être précis au service avec les conditions (froid et night session). J’ai des occasions pour revenir, notamment le premier où ça ne se joue à rien, où j’ai deux balles de break. Il manquait quand même des premières quand les jeux étaient compliqués pour me faciliter un peu plus la tâche. Il faisait froid donc, ça favorise les longs échanges, c’était compliqué quand même pour moi de pouvoir faire avancer la balle comme je le voulais, le prendre de vitesse. C’est un très bon joueur, il couvre vachement bien son terrain, donc voilà, ça demandait plus de construction, plus de patience. »
Publié le samedi 9 mai 2026 à 13:45