« J’ai le senti­ment qu’ils nous font jouer en soirée car ils veulent nous voir évoluer dans des condi­tions un peu plus lentes », esti­mait l’en­traî­neur de Giovanni Mpetshi Perricard, Greg Rusedski, avant son duel contre Lorenzo Musetti au deuxième tour du Masters 1000 de Rome.

Finalement battu en deux sets par le 10e joueur mondial (6−4, 6–4), le Français a en effet expliqué à L’Equipe qu’il n’avait pas pu profiter plei­ne­ment de ses prin­ci­pales armes dans ces condi­tions plus lentes.

« C’est un peu frus­trant, c’était compliqué, parfois, d’être précis au service avec les condi­tions (froid et night session). J’ai des occa­sions pour revenir, notam­ment le premier où ça ne se joue à rien, où j’ai deux balles de break. Il manquait quand même des premières quand les jeux étaient compli­qués pour me faci­liter un peu plus la tâche. Il faisait froid donc, ça favo­rise les longs échanges, c’était compliqué quand même pour moi de pouvoir faire avancer la balle comme je le voulais, le prendre de vitesse. C’est un très bon joueur, il couvre vache­ment bien son terrain, donc voilà, ça deman­dait plus de construc­tion, plus de patience. »