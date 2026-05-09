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Mpetshi Perricard, plombé par la program­ma­tion contre Musetti : « Dans ces condi­tions, c’était compliqué pour moi de pouvoir faire avancer la balle comme je le voulais, le prendre de vitesse »

Par
Baptiste Mulatier
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« J’ai le senti­ment qu’ils nous font jouer en soirée car ils veulent nous voir évoluer dans des condi­tions un peu plus lentes », esti­mait l’en­traî­neur de Giovanni Mpetshi Perricard, Greg Rusedski, avant son duel contre Lorenzo Musetti au deuxième tour du Masters 1000 de Rome.

Finalement battu en deux sets par le 10e joueur mondial (6−4, 6–4), le Français a en effet expliqué à L’Equipe qu’il n’avait pas pu profiter plei­ne­ment de ses prin­ci­pales armes dans ces condi­tions plus lentes. 

« C’est un peu frus­trant, c’était compliqué, parfois, d’être précis au service avec les condi­tions (froid et night session). J’ai des occa­sions pour revenir, notam­ment le premier où ça ne se joue à rien, où j’ai deux balles de break. Il manquait quand même des premières quand les jeux étaient compli­qués pour me faci­liter un peu plus la tâche. Il faisait froid donc, ça favo­rise les longs échanges, c’était compliqué quand même pour moi de pouvoir faire avancer la balle comme je le voulais, le prendre de vitesse. C’est un très bon joueur, il couvre vache­ment bien son terrain, donc voilà, ça deman­dait plus de construc­tion, plus de patience. »

Publié le samedi 9 mai 2026 à 13:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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