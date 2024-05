Le trico­lore qui a sorti avec la manière le Russe Andrey Rublev est revenu chez nos confrères de l’Equipe sur sa perfor­mance. Heureux, il confirme avec ce beau succès tout son potentiel.

« Beaucoup de gens disent que j’ai toutes les armes pour « faire chier » le top 10. J’en ai un peu la preuve aujourd’hui, avec cette victoire sur le 6e mondial. Maintenant, c’est à moi d’y croire encore plus. J’y crois, mais peut‐être de temps en temps un petit peu moins que ce que je devrais. Ce n’est pas simple. Il y a parfois des périodes plus compli­quées. Cette semaine en tout cas, je suis sur un super tournoi et je vais essayer d’en profiter au max »