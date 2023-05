Véritable choc du premier tour sur le Masters 1000 de Rome, la rencontre entre le local, Fabio Fognini, et le tout récent vain­queur du Challenger d’Aix‐en‐Provence, Andy Murray, promet des étin­celles (à partir de 19h).

D’une part parce que Fabio va évoluer devant son public et qu’il adore ce genre d’am­biance, et d’autre part parce que les deux joueurs se sont souvent accro­chés verba­le­ment sur le court comme lors de leur dernier duel à Shanghai en 2019 où l’Écossais avait demandé à l’Italien de se taire.

Interrogé à propos de cette neuvième confron­ta­tion (4 victoires chacun), Andy sait très bien à quoi s’at­tendre. « C’est proba­ble­ment de ma faute les dernières fois où l’on s’est disputés. Quand tu joues contre lui, tu dois tout faire pour rester concentré sur le tennis et sur ton côté du filet. De plus, je suis sûr qu’il y aura une bonne ambiance avec les fans ici. Je suis sûr qu’il va essayer de s’en­gager avec eux, de les faire parti­ciper au match et tout le reste. Je dois être prêt pour cela et me concen­trer sur mon jeu. »