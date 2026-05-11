En conférence de presse après sa victoire contre Francisco Cerundolo au troisième tour du WTA 1000 de Rome (7−6, 6–4), Lorenzo Musetti a été interrogé sur l’impact négatif des paris sportifs. Et le 10e joueur mondial a fait passer un message à l’ATP.
MUSETTI ALZA LA VOCE : « L’ATP DEVE AUMENTARE LA SICUREZZA » 🎾— Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 10, 2026
« In alcune partite è abbastanza chiaro che qualcuno stia giocando tra il pubblico, tifando non per il favorito di casa, e addirittura disturbando.«
Parole chiare di Lorenzo dopo il match con Cerundolo a Roma 💥🗣️… pic.twitter.com/3I8rWOtKTn
Q. On observe depuis quelques années une tendance chez les parieurs à venir assister aux matchs pour encourager le joueur sur lequel ils ont misé ou pour huer celui contre lequel ils ont parié. Avez‐vous déjà été confronté à ce genre de situation ? Avez‐vous déjà vu dans les tribunes des personnes qui étaient manifestement là en tant que parieurs et non en tant que supporters ?
LORENZO MUSETTI : Eh bien, cela s’est produit à de nombreuses reprises, pas seulement en Italie, mais partout dans le monde. Malheureusement, ce problème persiste parfois, en particulier lors de certains matchs où il est assez évident que certaines personnes dans le public ont parié et encouragent des joueurs qui, à ce moment‐là, ne sont peut‐être pas les favoris locaux. La seule chose que nous pouvons faire, c’est essayer d’éviter ces personnes… L’ATP doit certainement faire quelque chose et mettre en place un service de sécurité capable de surveiller un peu depuis les tribunes, car nous ne pouvons pas faire grand‐chose sur le court.
Publié le lundi 11 mai 2026 à 11:24