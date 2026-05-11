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Musetti fait passer un message : « L’ATP doit renforcer la sécurité »

Par
Baptiste Mulatier
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En confé­rence de presse après sa victoire contre Francisco Cerundolo au troi­sième tour du WTA 1000 de Rome (7−6, 6–4), Lorenzo Musetti a été inter­rogé sur l’im­pact négatif des paris spor­tifs. Et le 10e joueur mondial a fait passer un message à l’ATP. 

Q. On observe depuis quelques années une tendance chez les parieurs à venir assister aux matchs pour encou­rager le joueur sur lequel ils ont misé ou pour huer celui contre lequel ils ont parié. Avez‐vous déjà été confronté à ce genre de situa­tion ? Avez‐vous déjà vu dans les tribunes des personnes qui étaient mani­fes­te­ment là en tant que parieurs et non en tant que suppor­ters ?
LORENZO MUSETTI : Eh bien, cela s’est produit à de nombreuses reprises, pas seule­ment en Italie, mais partout dans le monde. Malheureusement, ce problème persiste parfois, en parti­cu­lier lors de certains matchs où il est assez évident que certaines personnes dans le public ont parié et encou­ragent des joueurs qui, à ce moment‐là, ne sont peut‐être pas les favoris locaux. La seule chose que nous pouvons faire, c’est essayer d’éviter ces personnes… L’ATP doit certai­ne­ment faire quelque chose et mettre en place un service de sécu­rité capable de surveiller un peu depuis les tribunes, car nous ne pouvons pas faire grand‐chose sur le court.

Publié le lundi 11 mai 2026 à 11:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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