En confé­rence de presse après sa victoire contre Francisco Cerundolo au troi­sième tour du WTA 1000 de Rome (7−6, 6–4), Lorenzo Musetti a été inter­rogé sur l’im­pact négatif des paris spor­tifs. Et le 10e joueur mondial a fait passer un message à l’ATP.

MUSETTI ALZA LA VOCE : « L’ATP DEVE AUMENTARE LA SICUREZZA » 🎾



« In alcune partite è abbas­tanza chiaro che qual­cuno stia giocando tra il pubblico, tifando non per il favo­rito di casa, e addi­rit­tura distur­bando.«



Parole chiare di Lorenzo dopo il match con Cerundolo a Roma 💥🗣️… pic.twitter.com/3I8rWOtKTn — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 10, 2026

Q. On observe depuis quelques années une tendance chez les parieurs à venir assister aux matchs pour encou­rager le joueur sur lequel ils ont misé ou pour huer celui contre lequel ils ont parié. Avez‐vous déjà été confronté à ce genre de situa­tion ? Avez‐vous déjà vu dans les tribunes des personnes qui étaient mani­fes­te­ment là en tant que parieurs et non en tant que suppor­ters ?

LORENZO MUSETTI : Eh bien, cela s’est produit à de nombreuses reprises, pas seule­ment en Italie, mais partout dans le monde. Malheureusement, ce problème persiste parfois, en parti­cu­lier lors de certains matchs où il est assez évident que certaines personnes dans le public ont parié et encou­ragent des joueurs qui, à ce moment‐là, ne sont peut‐être pas les favoris locaux. La seule chose que nous pouvons faire, c’est essayer d’éviter ces personnes… L’ATP doit certai­ne­ment faire quelque chose et mettre en place un service de sécu­rité capable de surveiller un peu depuis les tribunes, car nous ne pouvons pas faire grand‐chose sur le court.