Battu par Jacob Fearnley (6−2, 6–3), Fabio Fognini a disputé son tout dernier match à Rome. Dans des propos relayés par Eurosport Italie, le 9e mondial, Lorenzo Musetti, a rendu un bel hommage à son compa­triote, qui prendra sans doute sa retraite en fin de saison.

« Fabio a été le premier à me prendre sous son aile et à me faire acquérir de l’ex­pé­rience. J’ai partagé avec lui de nombreux moments, même en dehors du terrain. Je le consi­dère comme un père sur le circuit et j’aime le remer­cier en tant que fan et non en tant que collègue. Je ne peux que lui souhaiter le meilleur et de s’amuser tant qu’il le pourra. »