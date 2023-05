Avant son entrée en lice à Rome contre son compa­triote Matteo Arnaldi (99e), l’élé­gant Lorenzo Musetti a évoqué au micro de l’ATP son admi­ra­tion pour Roger Federer.

« J’aime tout chez lui, mais ce que je préfère, c’est son style. C’est quelque chose d’unique, la combi­naison de l’amu­se­ment et de l’élé­gance, il jouait de manière détendue et calme. J’essaie de lui ressem­bler, j’ai moins de contrôle et je suis parfois plus nerveux sur le court, donc je pense que je peux faire mieux si je me compare à Federer, mais je pense que nous avons des petites simi­li­tudes, comme ses mouve­ments, que j’ai toujours essayé d’imiter depuis que je suis tout petit », a expliqué le 19e mondial.