L’une des belles surprises du Masters 1000 de Rome se nomme Lorenzo Musetti. L’Italien, a éliminé successivement Stanislas Wawrinka et Kei Nishikori avant de tomber en huitièmes face à Dominik Koepfer.

Ce parcours lui a valu les louanges de Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Les compliments de Nadal, qui a été très humble et calme en les donnant, m’ont rendu très heureux. Avec Djokovic, j’avais déjà eu l’occasion de jouer à l’entraînement à Melbourne et de connaître son équipe. Aujourd’hui j’étais content de l’avoir dans les tribunes même s’il n’a pas vu un bon match. Toutes ces attentions ne me montent pas la tête, au contraire elles me motivent », s’est réjoui Musetti dans des propos rapportés par Ubitennis.