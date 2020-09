En tennis, l’Italie ne manque pas de talent. Après Matteo Berrettini et Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, 18 ans, est en train de se révéler à Rome.

Il a fait tomber Stanislas Wawrinka en deux sets. Et ce jeudi face à Kei Nishikori, il a récidivé. Rien que ça. Même si les deux sont loin d’être dans leur meilleure forme, ces performances sont à considérer.

« C’était un match incroyable, j’ai joué très intelligemment, sans perdre de terrain et sans me sentir très confiant. J’ai eu des hauts et des bas ces derniers mois, mais j’essaie toujours de garder une attitude positive sur le terrain. Je suis un vrai guerrier et je sais bien jouer les points clés », a déclaré la pépite en conférence de presse.

L’homme à surveiller dispute son huitième de finale ce vendredi contre Dominik Koepfer.